Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Соответствующий законопроект Кабмин одобрил на сегодняшнем заседании.
Премьер-министр Алексей Гончарук также сообщил, что в случае одобрения Парламентом этого законопроекта, минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный – 8,5 тыс. грн.
Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, “скорой” или аварийных служб — он составит от 3400 до 10200 гривен.
Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, что привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.
Данные изменения заработают после принятия законопроекта парламентом.
Сейчас Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за заведомо ложный вызов спецслужб штраф от 3 до 7 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 минимум равен 17 гривнам). Законопроект предусматривает увеличение штрафа до 200-600 таких минимумов.
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