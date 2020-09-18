Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, Марченко назвал проект “бюджетом возможностей для дальнейшего развития”. По его словам, бюджет базируется на программе Кабинета Министров и стратегических целях, которые определил президент Владимир Зеленский.
Глава Минфина отметил, что проект бюджета основывается на макроэкономическом прогнозе, согласно которому предполагается рост реального ВВП на 4,6 % после падения на 4,8 %.
Инфляция прогнозируется на уровне 7,3 %, а среднегодовой курс – 29,1 гривны к доллару США.
Марченко также назвал основные приоритеты документа:
- повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен,
- индексация пенсий и доплат пенсионерам от 75 лет,
- обеспечение граждан доступными медицинскими услугами,
- продолжение образовательной реформы,
- развитие культуры и поддержка спорта высоких достижений,
- повышение обороноспособности,
- продолжение проекта “Большая стройка”,
- развитие железнодорожного транспорта,
- формирование финансово состоятельных регионов.
Министр отметил, что средств в бюджете достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства.
Он также добавил, что доходы определены на уровне 1 трлн 71 млрд грн, что на 92 млрд больше бюджета этого года. Расходы на предоставление кредитов – 1 трлн 350 млрд гривен. Дефицит бюджета – 6 % ВВП.
“Госбюджет должен быть инструментом развития и роста. Именно таким и является проект Государственного бюджета на 2021”, – резюмировал Марченко.
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