Министр финансов Сергей Марченко представил народным депутатам Верховной Рады проект государственного бюджета на 2021 год.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, Марченко назвал проект “бюджетом возможностей для дальнейшего развития”. По его словам, бюджет базируется на программе Кабинета Министров и стратегических целях, которые определил президент Владимир Зеленский.

Глава Минфина отметил, что проект бюджета основывается на макроэкономическом прогнозе, согласно которому предполагается рост реального ВВП на 4,6 % после падения на 4,8 %.

Инфляция прогнозируется на уровне 7,3 %, а среднегодовой курс – 29,1 гривны к доллару США.

Марченко также назвал основные приоритеты документа:

повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен,

индексация пенсий и доплат пенсионерам от 75 лет,

обеспечение граждан доступными медицинскими услугами,

продолжение образовательной реформы,

развитие культуры и поддержка спорта высоких достижений,

повышение обороноспособности,

продолжение проекта “Большая стройка”,

развитие железнодорожного транспорта,

формирование финансово состоятельных регионов.

Министр отметил, что средств в бюджете достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства.

Он также добавил, что доходы определены на уровне 1 трлн 71 млрд грн, что на 92 млрд больше бюджета этого года. Расходы на предоставление кредитов – 1 трлн 350 млрд гривен. Дефицит бюджета – 6 % ВВП.

“Госбюджет должен быть инструментом развития и роста. Именно таким и является проект Государственного бюджета на 2021”, – резюмировал Марченко.