Об этом говорится в сообщении Минфина.

Так, 17 декабря по результатам совещания было принято решение временно прекратить проведение платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам из общего фонда государственного бюджета. Это необходимо для того, чтобы остаться в пределах граничного объема дефицита бюджета.

“Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы”, – сказал Премьер-министр Алексей Гончарук, указав что причинами недовыполнения бюджета является укрепление гривны, снижение потребления газа, а также “неидеально спроектированный” бюджет на 2019 год.

Гончарук поручил Госказначейству прекратить финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии, соцвыплаты).

В комментариях к публикации министр финансов Оксана Маркарова написала, что это “не секвестр, [а] вопрос расходов последних дней и, как всегда, вала предоплат”.

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По словам Маркаровой, к таким методам, как временное прекращение проведения платежей Минфин и ответственные распорядители прибегают ежегодно для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей – маяков дефицита и других параметров. При этом обеспечиваются все расходы, которые соответствуют критериям эффективности и паспортам бюджетных программ.

“К концу года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в ГКСУ (Государственную казначейскую службу Украины) и на них открыты ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но, как известно ежегодно именно вторая половина декабря – это время попыток множества “переключателей скоростей” из программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальное “осваиванее средств и проведение кассы”, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года”, – прокомментировала Маркарова.

Она подчеркнула, что в этом году за 11 месяцев есть недовыполнение по ряду доходов в результате объективных причин (неуплата государственными компаниями 10 млрд грн дивидендов и ЧЧП (части чистой прибыли), принятие предыдущей Радой после бюджета льгот на оборудование для альтернативной энергетики, что стоило бюджету 9,6 млрд грн, изменение макро в результате падения цены на газ и сильный курс).

Оксана Маркарова заверила, что:

все защищенные расходы финансируются в обычном режиме;

все незащищенные расходы 11 месяцев тоже были полностью открыто для финансирования;

все важные переброски – финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону – будут профинансированы.

Она рассказала, что в прошлом году не было профинансировано 21,7 млрд грн расходов.

Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что укрепление курса гривны не означает автоматического снижения уровня цен в стране. Однако цены все же “должны снижаться быстрее”. По словам Гончарука, от укрепления гривны пострадают экспортеры.