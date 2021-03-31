Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
“Сегодня Кабмин принял проект постановления “О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма”, которым предлагается прекратить действие данного Соглашения в связи со статьей 18 Закона Украины “О международных договорах Украины”, предусматривающей такую возможность в случае, если исполнение договора может повредить национальным интересам Украины, предусмотренных международным правом”, – говорится в сообщении.
Министерству иностранных дел Украины поручено в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия указанного соглашения.
Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.
- В мае 2018 года пятый президент Петр Порошенко сообщил, что Украина пересмотрит все заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) международные соглашения и выйдет из тех, которые не отвечают национальным интересам страны. Впоследствии Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией.
- Нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что считает СНГ (Содружество Независимых Государств) “клубом неудачников”, который “ни на что не способен”.
- В июле 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
- 23 февраля Зеленский подписал Указ № 70/2021 “О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств”.