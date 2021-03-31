Кабинет Министров сегодня на заседании остановил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

“Сегодня Кабмин принял проект постановления “О прекращении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма”, которым предлагается прекратить действие данного Соглашения в связи со статьей 18 Закона Украины “О международных договорах Украины”, предусматривающей такую возможность в случае, если исполнение договора может повредить национальным интересам Украины, предусмотренных международным правом”, – говорится в сообщении.

Министерству иностранных дел Украины поручено в установленном порядке уведомить правительство Российской Федерации о прекращении действия указанного соглашения.

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.