Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Ольгу Буславец освободили от должности главы Минэнерго согласно поданному им заявлению.

“Правительство приняло решение освободить от должности первого заместителя Министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданному им заявлению. Юрий Витренко назначен первым заместителем Министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей Министра энергетики Украины”, – говорится в сообщении.

Распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Юрия Бойко признано утратившим силу.

Напомним, что на внеочередном заседании 20 ноября правительство приняло решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики. Однако она продолжила работать в ведомстве в должности первого заместителя министра.

20 ноября исполняющим обязанности стал Юрий Николаевич Бойко, тезка сопредседателя фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Юрия Анатольевича Бойко, который в 2010-2012 годах также возглавлял это ведомство. #Буквы рассказывали, что известно о новом главе министерства.