Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

Так, сегодня члены Правительства проголосовали за назначение Артема Льозина заместителем министра культуры и информационной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Отметим, что до сих Артем Льозин занимал должность руководителя R & D отдела, Тв 1 + 1 video, сервиса SUDUM.

Льозин закончил КПИ, получив степень магистра компьютерных наук и систем. Имеет 11-летний опыт управления диджитал-проектов и внедрения цифровых инноваций в корпоративной сфере.

Фото: detector.media

Кроме того, Кабмин уволил Давида Макарьяна с должности заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (в связи с переходом на другую работу).

Также Правительство согласовало назначение Иштвана Петрушки заместителем председателя Закарпатской ОГА.