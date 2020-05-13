Кабинет министров сегодня на заседании назначил нового главу Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-аккаунте.

В частности, главой Госэкоинспекции стал начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Андрей Малеваный.

Ранее он работал в Николаевской области – с июня 2012 по февраль 2013 года был заместителем начальника, первым заместителем начальника, начальником Главного управления Госкомзема в Николаевской области. С февраля по ноябрь 2014 года также занимал должность начальника Главного управления Госземагентства в Николаевской области.

Напомним, что с ноября 2019 года обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины на временной основе исполнял бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов.