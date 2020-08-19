Кабинет Министров сегодня на заседании назначил временно исполняющим обязанности руководителя Государственной таможенной службы Андрея Павловского, который был ранее заместителем главы ведомства.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

“Кабмин принял проект распоряжения о временном возложении обязанностей главы Государственной таможенной службы Украины на Павловского Андрея Витальевича (заместитель главы Гостаможслужбы)”, – говорится в сообщении.

До работы в таможенной службе Андрей Павловский занимал должность директора департамента в Министерстве финансов Украины.

В его декларации указано, что он владеет домом на 256 м2 в Киево – Святошинском районе, Киевской области. Также Павловский имеет автомобиль Toyota Camry 2017 выпуска, стоимостью 832 464 грн. Кроме того, он владеет наличными средствами в размере 802 000 грн.

Как известно, в декабре 2019 года официально начала работать новая Государственная таможенная служба Украины. В рамках реформы количество региональных таможен было сокращено с 26 до 16.