Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял сегодня, 10 марта.

“Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины. Со своей стороны, мы приложим максимум усилий для того, чтобы процесс изменения Правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы Министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам”, – отметил Кухта.

Временный глава Минэкономики занимал пост первого заместителя главы ведомства с 9 сентября 2019 года.

В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии “Голос” (№ 25 в списке). Регистрация в качестве кандидата была отменена в ноябре того же года по собственному желанию.

В 2016 г. Кухта был заместителем председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ и экспертом группы “Налоговая реформа” Реанимационного пакета реформ. В 2015-2019 годах был советником министра финансов, в 2016-2019 годах – советником премьер-министра Украины.