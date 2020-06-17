Кабинет Министров сегодня на заседании продлит действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Учитывая рост числа коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня мы на заседании Правительства рассмотрим предложенные Министерством охраны здоровья обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, если этого потребует ситуация, тогда будет использоваться вот эта методика по усилению карантинных мероприятий”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в начале заседания.

Напомним, что в Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина и правил безопасности. Так, во всех районах столицы работают специальные мобильные группы контроля.