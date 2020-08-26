Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Пять дней назад мы пересекли отметку 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом в Украине, у нас фактически по 1,5-2 тысячи больных ежедневно. Сейчас мы разворачиваем и активно готовим больницы второй очереди для принятия больных коронавирусом. Мы закупаем дополнительные аппараты ИВЛ, мы также готовим, и соответствующие поручения имеют все местные администрации, стационарные источники обеспечения кислорода у практически каждой кровати, которая предусмотрена для приема коронабольных […] Адаптивный карантин позволяет нам держать баланс между карантинными ограничениями и нормальной жизнью страны, при этом увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно”, – сказал в начале заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.
Министр охраны здоровья Максим Степанов добавил, что соответствующим документом также предлагается усилить некоторые ограничения.
В частности, в регионах, где установлен зеленый уровень эпидемиологической опасности, запретили:
- проведение дискотек,
- работу развлекательных заведений (ночных клубов),
- деятельность заведений общественного питания с организацией досуга.
- проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и у которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.
Также предоставляется право органам местного самоуправления на доступ к данным приложения “Действуй дома”, чтобы выявлять контактных больных.
Правительство поддержало данное постановление.
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