Кабинет Министров сегодня на заседании в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продолжил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Пять дней назад мы пересекли отметку 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом в Украине, у нас фактически по 1,5-2 тысячи больных ежедневно. Сейчас мы разворачиваем и активно готовим больницы второй очереди для принятия больных коронавирусом. Мы закупаем дополнительные аппараты ИВЛ, мы также готовим, и соответствующие поручения имеют все местные администрации, стационарные источники обеспечения кислорода у практически каждой кровати, которая предусмотрена для приема коронабольных […] Адаптивный карантин позволяет нам держать баланс между карантинными ограничениями и нормальной жизнью страны, при этом увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно”, – сказал в начале заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр охраны здоровья Максим Степанов добавил, что соответствующим документом также предлагается усилить некоторые ограничения.

В частности, в регионах, где установлен зеленый уровень эпидемиологической опасности, запретили:

проведение дискотек,

работу развлекательных заведений (ночных клубов),

деятельность заведений общественного питания с организацией досуга.

проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры и у которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

Также предоставляется право органам местного самоуправления на доступ к данным приложения “Действуй дома”, чтобы выявлять контактных больных.

Правительство поддержало данное постановление.