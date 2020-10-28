Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“В связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и продолжением действия карантина предлагается продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года”, – говорится в документе.
- 25 марта Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.