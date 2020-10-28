Кабинет Министров сегодня на заседании продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине, который был установлен из-за эпидемии коронавируса, до 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“В связи с существенным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Украине острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и продолжением действия карантина предлагается продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года”, – говорится в документе.