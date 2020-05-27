Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, запрет на экспорт таких товаров продлевается на месяц.
При этом, разрешается экспорт из Украины водонепроницаемых костюмов и халатов герметичных одноразовых с соответствующей маркировкой.
“Дополнить нормы, которые позволят осуществлять экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и халатов изоляционных медицинских одноразовых, в случае если относятся к 1 и 5 типам защиты одежды от инфекционных агентов, подтверждается маркировкой”, – отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Постановление было принято с доработкой в течение одного дня.
Стоит отметить, что 11 марта Правительство временно, до 1 июня 2020 года, ограничило экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Запрету экспорта подлежат:
• водонепроницаемый лабораторный костюм;
• перчатки из других полимерных материалов;
• перчатки медицинские нестерильные неталькованные нитриловые;
• перчатки неопудренные из нитрила;
• халат изоляционный медицинский одноразовый;
• маски медицинские (хирургические);
• очки защитные;
• щиток защитный;
• респиратор класса защиты не ниже FFP2.
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