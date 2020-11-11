Соответствующий законопроект был одобрен сегодня на заседании Правительства, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Предлагается внести изменения в закон Украины “О Национальной полиции”: в ст.45 добавить пункт, который разрешит более широкое использование полицейскими электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия.

В действующей редакции закона электрошокеры разрешено использовать для:

• отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной;

• для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.

Законопроектом предлагается разрешить применять электрошокеры для задержания лица:

• которое совершило административное или криминальное правонарушение и оказывает при этом физическое противодействие полицейскому;

• которое совершило тяжкое или особо тяжкое преступление и пытается убежать;

• которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи;

• вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, что угрожают жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Как отметил глава МВД Арсен Аваков, подразделения полиции применяют электрошокеры “в большинстве стран мира” как “альтернативу применения огнестрельного оружия” и “как средство сдерживания агрессии”.

В Украину уже поступила “первая партия современных электрошокеров”. Национальная полиция Украина начала освоение первой партии из 200 единиц современных специальных средств Taser X2.

“Это сертифицированное нелетальное оружие, что обездвиживает активного правонарушителя, но в отличие от боевых или травматических пистолетов, не причиняет жертве тяжелых, опасных для жизни и здоровья огнестрельных ранений. Используется во многих ведущих странах мира”, – уточнили в МВД.

Законопроект теперь будет направлен на рассмотрение Верховной Рады.