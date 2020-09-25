Кабинет Министров внес в парламент законопроект об изменении порядка привлечения к ответственности за совершение домашнего насилия полицейскими и военнослужащими.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В четверг, 24 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент правительственный законопроект №4149, которым предлагается расширить перечень административных правонарушений, за которые военнослужащие и полицейские несут ответственность не по дисциплинарным уставами, а на общих основаниях.

Как указано в пояснительной записке, те категории лиц, которые несут ответственность за большинство административных правонарушений, в том числе и за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола, по дисциплинарным уставам, благодаря этому могут избегать ответственности в случае совершения преступления.

Для урегулирования этого вопроса Правительство предлагает дополнить статью 15 Кодекса Украины об административных нарушениях, которая устанавливает порядок привлечения к ответственности военнослужащих и других лиц и изложить в следующей редакции:

“Военнослужащие, военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов, а также лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро Украины и налоговой милиции, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, полицейские несут ответственность за административные правонарушения по дисциплинарным уставам. […] В случае привлечения таких лиц к ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола направление лица, совершившего такое насилие на прохождение программы для лиц, совершивших домашнее насилие или насилие по признаку пола, происходит на общих основаниях“.

Соответствующие изменения предлагаются во исполнение рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Граждан (кроме указанных выше категорий) за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола привлекают к ответственности по статье 173-2 КУоАП.

Ею предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 170 до 340 гривен, общественные работы (30-40 часов) или админарест на срок до 7 суток. За повторное совершение этих действий в течение года — штраф от 340 до 680 гривен, общественные работы (40-60 часов) или админарест на срок до 15 суток.