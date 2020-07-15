Кабинет Министров сегодня на заседании поддержал законопроект Министерства внутренних дел относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Количество заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности за последнее время приобрело угрожающий масштаб. В 2019 году следователями Нацполиции начато досудебное расследование 2000 уголовных производств. Правоохранители вынуждены реагировать на каждое такое сообщение, задействуя значительное количество специальной техники и личного состава”, – отметил глава МВД Арсен Аваков.

Он добавил, что сообщения носят комплексный характер, когда одновременно сообщается о заминировании сразу десятков объектов.

Отмечается, что законопроектом предлагается, как обязательное дополнительное наказание ввести конфискацию имущества.

Предусмотрено также ужесточение уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества, если объектами ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения охраны здоровья и образования.

Теперь за этот законопроект должна проголосовать Верховная Рада.