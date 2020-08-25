Кабинет Министров Украины предлагает продлить адаптивный карантин в нашей стране до 1 ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, информирует пресс-служба главы государства.

“В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября“, – отмечается в сообщении.

Во время совещания шла речь о том, что общее количество лиц, заболевших COVID-19 в Украине с начала эпидемии, превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие сегодня области – Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Зеленский, в свою очередь, поддержал необходимость принятия превентивных мер: в частности, введение запрета на работу ночных клубов, проведение концертов.

“Но карантин должно оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях”, – подчеркнул он.

На совещании также отмечалось, что в мире наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19.

Поэтому украинское Правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в “красную зону” эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

В то же время Зеленский выступил за смягчение условий въезда в Украину для граждан Беларуси, “учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них”.