Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который передает полномочия устанавливать тарифы на ряд коммунальных услуг от НКРЭКУ (Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) в органы местной власти.

Такое решение было принято на заседании 9 октября.

Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, полномочия по формированию тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод полностью передадут на места. На сегодняшний день они формируются НКРЭКУ.

“Этот законопроект принимается во исполнение очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом с Международным валютным фондом. То есть Правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, у которых были дедлайны в этом году”, – отметил он.

За НКРЭКУ останутся полномочия по лицензированию хозяйственной деятельности только по производству тепловой энергии на АЭС, ТЭЦ, ТЭС, а также когенерационных установках и установление тарифов на производство тепловой энергии соответствующими предприятиями.

Законопроект еще должна проголосовать Верховная Рада Украины.

(На видео – с 18:10)