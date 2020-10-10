Такое решение было принято на заседании 9 октября.
Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, полномочия по формированию тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод полностью передадут на места. На сегодняшний день они формируются НКРЭКУ.
“Этот законопроект принимается во исполнение очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом с Международным валютным фондом. То есть Правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, у которых были дедлайны в этом году”, – отметил он.
За НКРЭКУ останутся полномочия по лицензированию хозяйственной деятельности только по производству тепловой энергии на АЭС, ТЭЦ, ТЭС, а также когенерационных установках и установление тарифов на производство тепловой энергии соответствующими предприятиями.
Законопроект еще должна проголосовать Верховная Рада Украины.
(На видео – с 18:10)
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