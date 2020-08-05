Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который отменит военно-квартирную повинность для физических и юридических лиц в случае введения режима военного положения.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Указанным документом предусмотрено внесение изменений в статью 8 закона “О правовом режиме военного положения”: а именно исключение пункта 17, которым предусмотрена военно-квартирная повинность.

“Проектом закона предлагается исключить пункт 17.., таким образом отменив военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещению воинских частей, подразделений и учреждений. В дальнейшем размещение военнослужащих предлагается осуществлять в соответствии с действующим законодательством”, – подчеркнули в Минобороны.

Данное решение позволит привести закон о режиме военного положения в соответствие с нормами Конвенции о защите прав человека, а также практиками Европейского суда по правам человека. Речь идет об обеспечении защиты частной жизни лица.

Как отметил в Facebook представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан, “существующая сегодня норма закона “О правовом режиме военного положения” об установлении для физических и юридических лиц военно-квартирной повинности не предусматривает механизма ее реализации, в том числе компенсации за нанесенный таким лицам ущерб”. Поэтому данную норму и предлагается исключить.

Теперь законопроект должен быть внесен в Верховную Раду для рассмотрения.

СПРАВКА. Военно-квартирная повинность – обязанность населения отводить помещения для войск в местах их постоянного расположения или временной остановки.