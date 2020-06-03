Кабмин предлагает ввести электронные трудовые книжки, чтобы назначать пенсии автоматически

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, проект закона позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда без заявления лица и упростит доступ к получению информации о приобретенном стаж для назначения выплат.

“Мы хотим предложить изменения, которые позволят запустить полноценную работу электронных трудовых книжек. Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше ненужного документооборота. Также будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически. Это фактически прорыв”, – сказал он.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная добавила, что через три месяца после принятия Парламентом этого закона будут внедрены новые социальные сервисы и будут созданы условия для того, чтобы Пенсионный фонд мог назначать пенсию без обращения граждан и сбора документов.

“Это так фактически будет, как во всех цивилизованных странах. Когда наступает право на социальную выплату, или пенсию – государство информирует человека о возможности ее получения и расчетный ее размер. Но я хочу отметить, что при этом за человеком сохраняется право выбора для улучшения предложенного расчетного размера пенсии”, – уточнила она.