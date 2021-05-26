Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Уряд схвалив низку документів, які стосуються удосконалення системи захисту прав дитини, зокрема й питань усиновлення.
Законопроєктом пропонується:
- відновлюється різниця у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років;
- запровадження обов’язкового навчання для кандидатів в усиновлювачі, оскільки понад 90% громадян, які виявили бажання усиновити дитину, не мають досвіду виховання дітей;
- згода матері на усиновлення її дитини є дійсною, коли її надано в передбачений законом час, але не раніше ніж через шість тижнів після народження дитини.
Нагадаємо, що дитячий омбудсмен Микола Кулеба виступив проти практики сурогатного материнства в Україні у зв’язку з тим, що усиновити дітей можуть “гей-пари й ґвалтівники”.
- Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій ініціювала зустріч з президентом Володимиром Зеленським для обговорення питань протидії домашньому насильству та проблематики комерційного сурогатного материнства.