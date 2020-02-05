Об этом говорится в протокольном решении Кабмина от 29 января, текст которого есть в распоряжении “Украинских Новостей”.

Так, ранее сообщалось, что топ-менеджмент “Нафтогаза”, который добился от российского “Газпрома” выплаты почти $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы (около 29 миллионов долларов).

Кабмин же теперь просит набсовет компании отказаться от выплаты таких крупных сумм.

“Наблюдательному совету НАК “Нафтогаз Украины” воздержаться от принятия (согласования) решений о начислении и выплате руководителям и работникам компании премий, вознаграждений и других выплат, связанных с победой в Стокгольмском арбитраже над компанией “Газпром”, – говорится в обнародованном документе.

Кроме того, Кабмин рекомендовал субъектам управления объектами госсобственности, набсоветам госкомпаний, а также набсовету “Укрзализныци” воздержаться от принятия решений по выплате премий руководству (до унормирования размера таких премий).

Правительство поручило Минэкономики внести предложения по унормированию процесса установления размера премий.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук направил письмо главе набсовета “Нафтогаза” Клэр Споттисвуд, в котором призвал рассмотреть возможность пересмотра размера премий руководству НАК. В письме Гончарук отмечает важность премирования для привлечения высокопрофессиональных специалистов.

“В то же время в связи с высокой чувствительностью вопроса и с учетом того, что достижение договоренностей с ОАО “Газпром”, которое стало основанием для начисления премий руководству компании, возможно благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностям на межгосударственном уровне, предлагаем рассмотреть пересмотр решений о выплате премий руководству”, – говорится в письме.

Премьер просит набсовет учесть его рекомендации и воздержаться от принятия решений по начислению премий руководству “Нафтогаза” (до проведения консультаций с Правительством, как акционером компании).

Гончарук также выразил готовность встретится с набсоветом в ближайшее время.

Данное обращение прокомментировал в Facebook генеральный директор агентства “Украинские Новости”, секретарь Национального союза журналистов Денис Иванеско.

“Чтобы показать набсовету всю решимость, Гончарук укрепился решением целого Кабмина – провел постановление с рекомендацией не платить премии в “Нафтогазе”… Кабмин, как акционер крупнейшей госкомпании, унижается перед кучкой странно отобранных людей из набсовета, поскольку не может объяснить ни избирателям, ни президенту гигантские премии начальникам в “Нафтогазе”, – отметил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Правительству Алексея Гончарука разработать новую концепцию заработных плат для чиновников: в частности, “разобраться с теми процентами”, которые получает НАК “Нафтогаз”.