Про це йдеться на сайті Уряду.

“Тимчасовим виконувачем обов’язків Міністра енергетики було призначено заступника міністра енергетики Бойко Юрія Миколайовича”, – йдеться в повідомленні.

Цікаво, що це кадрове рішення має формальний характер, оскільки, за даними ЗМІ, завтра на позачерговому засіданні Верховна Рада повинна проголосувати за призначення на посаду міністра енергетики віцепрезидента НАЕК “Енергоатом” Германа Галущенка.

Рішення прийняли у зв’язку з призначенням ексочільника Міненерго Юрія Вітренка на посаду голови НАК “Нафтогаз”.