Кабмін призначив тимчасову очільницю Мінекономіки

У середу, 19 травня, Кабінет Міністрів призначив тимчасову виконувачку обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Нею стала заступниця міністра Ірина Новікова.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Ірина Новікова закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, де здобула освітній ступінь магістерки права.

24 липня минулого року Новікову призначили заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства.

До призначення Новікова очолювала Департамент інвестицій у міністерстві. Діяльність підпорядкованого нею департаменту була спрямована на формування та реалізацію державної інвестиційної політики, розвиток державно-приватного партнерства та індустріальних парків.

Крім того, уряд призначив Юлію Підкоморну заступницею міністра енергетики, Семена Кривоноса головою Державної інспекції архітектури та містобудування, Сергія Саніна начальником Державної установи “Держгідрографія”, Валерія Сейду – тимчасовим в.о. гендиректора Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

Нагадаємо, що вчора, 18 травня, Верховна Рада України відправила у відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.