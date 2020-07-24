В Кабинете министров отчитались, что по состоянию на 24 июля распределили все средства из Фонда борьбы с коронавирусом. Речь идет о 66 миллиардах гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Изначально в фонд закладывалось 64,7 млрд грн, но позже он был увеличен до 66 млрд грн.

Больше половины денег из фонда, а именно 35 млрд грн пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

В сообщении сказано, что кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн.

Большую часть денег, 16 миллиардов гривен, из фонда выделили на нужды медицинской отрасли. В частности, для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты повышенной заработной платы, закупки для больниц оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений.

Чтобы минимизировать последствия безработицы, из фонда было взято 7 миллиардов гривен. С помощью этих денег Кабмин предоставлял выплаты тем, кто временно остались без работы.

Часть денег ушла на социальные выплаты. Так, 1,2 млрд грн было выделено для физических лиц-предпринимателей с детьми в возрасте до 10 лет. Еще 2,5 млрд грн было направлено на доплаты военнослужащим.