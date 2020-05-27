Кабинет Министров Украины сегодня на заседании поддержал инициативу Министерства здравоохранения и дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Отмечается, что речь идет о медучреждениях, что оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией с 1 апреля, однако не были внесены в перечень.

“Инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую ​​помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него”, – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным, внесенным в постановление, перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449 заведений. Проект акта приняли с доработкой в ​​однодневный срок.