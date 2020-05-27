Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Отмечается, что речь идет о медучреждениях, что оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией с 1 апреля, однако не были внесены в перечень.
“Инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него”, – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным, внесенным в постановление, перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449 заведений. Проект акта приняли с доработкой в однодневный срок.
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