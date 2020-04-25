Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.

Так, 24 апреля Кабмин на своем заседании принял постановление “О внесении изменения в пункт 3 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки публичного акционерного общества “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”.

Документ был разработан Министерством культуры и информационной политики Украины. Он позволяет НОТУ (“UA: Суспільне”) погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом “Евроньюс”, в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства.

Ранее пресс-служба “Суспільного” проинформировала, что постановлениями Министерства юстиции был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах “UA: Суспільне”, что уже привело к блокированию подготовки ряда проектов и вскоре приведет к полной остановке деятельности канала.

На счета “Суспільного” наложили арест за неуплату 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 тыс. 80 грн судебного сбора в пользу акционерного общества “Евроньюс”.

Отмечалось, что арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции ряда мероприятий и остановил запуск новых проектов Суспільного.