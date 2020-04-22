Covid-19 Украина

обновлено 22.04.2020 в 08:01

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Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта.

Среда, 22 апреля 2020, 08:49

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, в рамках первого этапа будет определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.

Следующим этапом будет запуск междугородного, а потом – межобластного сообщения.

“Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но с какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают”, – сказал он, отметив, что запуск общественного транспорта будет “точно не до 11 мая”.

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Теги: Кабинет Министров, общественный транспорт, , карантин

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