Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам Шмыгаля, в рамках первого этапа будет определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.
Следующим этапом будет запуск междугородного, а потом – межобластного сообщения.
“Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но с какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают”, – сказал он, отметив, что запуск общественного транспорта будет “точно не до 11 мая”.
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