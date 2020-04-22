Кабмин разрабатывает план поэтапного запуска транспорта

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, в рамках первого этапа будет определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.

Следующим этапом будет запуск междугородного, а потом – межобластного сообщения.

“Наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок. Очевидно, этапность восстановления пассажирских перевозок нам понятна. Но с какого дня мы начнем это делать, я сейчас не могу сказать. Собственно, над этим наши аналитики работают”, – сказал он, отметив, что запуск общественного транспорта будет “точно не до 11 мая”.

Криклий рассказал, когда заработает метро и общественный транспорт.

Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов подтвердил, что карантин в нашей стране планируется продлить до 12 мая. При этом МОЗ предложит Правительству некоторые смягчения карантинных ограничений: в частности, относительно прогулок в парках, а также посещения музеев и библиотек.