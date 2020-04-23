Кабинет министров Украины разрешил использование масок и респираторов только без клапанов для выдоха.

Об этом сказано в опубликованном постановлении Правительства в издание “Урядовый курьер”.

Правительственное издание опубликовало постановление Кабмнета министров о продлении карантина и порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией человек.

В частности в статье 18 (страница 7 – ред.) сказано, что допускается использование масок и респираторов без клапанов для выдоха.

“Нуждающимся в самоизоляции (кроме лиц, имеющих лабораторно подтвержден диагноз COVID-19) и в отношении которых органы социальной защиты внесли в систему сведения о невозможности их социального сопровождения, или в отношении которых осуществляется текущий контроль с помощью мобильного приложения, разрешается: дважды в день выгуливать домашних животных в течение не более одного часа в сутки при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или медицинских масок, без клапана выдоха … “, – говорится в постановлении.

Кроме того, Кабинет Министров постановил продлить карантин до 11 мая 2020 года.

Заметим, что сами чиновники на заседании Кабинета министров используют маски и респираторы, которые не разрешены постановлением.

В частности, фото чиновников в масках опубликовал журналист Роман Шостак.