Кабинет Министров Украины позволил "Нафтогазу" подписать два договора с российским "Газпромом".

Об этом говорится в распоряжении от 30 декабря 2019 №1405-р, обнародованном на сайте Правительства.

Отмечается, что согласие дано согласно с ч.2 ст. 70 закона “Об акционерных обществах”, пунктах 47 и 60 Статута акционерного общества “Нафтогаза”.

“Дать согласие на совершение акционерным обществом “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” поданных обществом таких сделок:

соглашения о регулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений с организацией транспортировки природного газа с публичным акционерным обществом “Газпром”;

договора с “Газпромом” о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа территорией Украины в 2020-2024 годах”, – говорится в распоряжении Кабмина.

Ранее глава оператора “Газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон заявил, что четырехдневный переговорный марафон с “Газпромом” завершился.