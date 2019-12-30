Об этом говорится в распоряжении от 30 декабря 2019 №1405-р, обнародованном на сайте Правительства.
Отмечается, что согласие дано согласно с ч.2 ст. 70 закона “Об акционерных обществах”, пунктах 47 и 60 Статута акционерного общества “Нафтогаза”.
“Дать согласие на совершение акционерным обществом “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” поданных обществом таких сделок:
- соглашения о регулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений с организацией транспортировки природного газа с публичным акционерным обществом “Газпром”;
- договора с “Газпромом” о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа территорией Украины в 2020-2024 годах”, – говорится в распоряжении Кабмина.
Ранее глава оператора “Газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон заявил, что четырехдневный переговорный марафон с “Газпромом” завершился.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.