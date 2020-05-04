Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, сообщают #Буквы.

Министр напомнил, что карантин в Украине длится уже около 50 дней, и возникла необходимость проведения плановых операций по жизненным показателям.

“Сегодня во время правительственного совещания мной было инициировано проведение внеочередного заседания Кабмина. Как вы знаете, на время карантина были запрещены плановые операции. В том числе госпитализации. Таким образом было принято постановление правительства, которое вносит изменения в постановление №211. Уже сразу после опубликования, думаю уже завтра, у нас в стране будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям. То есть, если проведение этих операции необходимо человеку, для снижения риска жизни и здоровью человека”, – сообщил Максим Степанов.