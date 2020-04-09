Об этом свидетельствует обнародованное постановление Кабмина.

Согласно изменениям во время карантина разрешена работа объектов:

Почтовой и курьерской деятельности;

Строительных работ;

По сбору и заготовке отходов;

Учреждения торговли строительными материалами;

Химчистки.

Согласно постановлению, помимо перечня объектов, которым разрешено работать во время карантина, постановление устанавливает категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

Правительство, в частности, разрешило выходить на работу лицам старше 60 лет, которые предоставляют услуги в отрасли энергетики, химической, нефтехимической, машиностроительной промышленности, горно-металлургической отрасли, отраслях транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финсекторе, отрасли оборонной промышленности.

Сотрудникам старше 60-ти разрешено работать, если они обеспечивают деятельность предприятий, которые имеют беспрерывный промышленный цикл, предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности, в сферах централизированного водоснабжения, водоотвода, поставок электроэнергии и газа, производства продуктов питания, с/г, здравоохранения, указано в документе.

Замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрий Романович написал в Facebook, что работу химчисток разрешили в виду того, что там задействовано минимальное количество обслуживающего персонала, а посетители не проводят много времени в помещении, работу строителей – поскольку она проходит в основном на открытом пространстве или маленькими группами.

“Заготовка вторичного сырья необходима для обеспечения непрерывного производства”, – написал он в

“Вместе с тем, новые изменения убрали правовую определенность работы курьеров и продажи средств связи”, – добавил Романович.