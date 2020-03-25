Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

25 марта на заседании Кабинета Министров Украины принято изменения в постановление КМУ № 211 “О 25 марта на заседании Кабинета Министров Украины принято изменения в постановление КМУ № 211 “О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19”, которые снимают введенный на время карантина запрет по осуществлению определенных видов деятельности.

“Мы постоянно ведем диалог с бизнесом, мы услышали бизнес и учли их предложения. Совместно наработанные изменения важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической и энергетической стабильности государства. Нам важно обеспечить украинский всем необходимым на время карантина, сохранить рабочие места, и вместе с тем, соблюдать меры безопасности”, – прокомментировал решение Правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Так, на период карантина снят запрет по оптовой торговле пищевыми продуктами, торговле ветеринарными препаратами, осуществлению ветеринарной практики, продаже кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых другим видам деятельности.

Кроме того, Правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд.

Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.