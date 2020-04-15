Как проинформировали в пресс-службе КМУ, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Правительства.

Так, разрешено проведение индивидуальных тренировок (бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на активных колясках для спортсменов с инвалидностью) “всем спортсменам штатных сборных команд по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью”.

Ожидается, что это обеспечит непрерывность тренировочного процесса спортсменов сборных команд.

При этом все тренировки должны проводиться с учетом карантинных правил (нужно соблюдать социальную дистанцию, постоянно дезинфицировать руки и выполнять все санитарные нормы для предотвращения заболевания коронавирусом).

Кроме того, спортсмены должны иметь средства индивидуальной защиты (респираторы и маски, в том числе изготовленные самостоятельно).

Соответствующие изменения внесены в постановление № 211 о введении карантинных ограничений.