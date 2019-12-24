Кабинет Министров Украины запускает сервис проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате административных услуг.

Об этом проинформировали в пресс-службе Правительства.

Пилотный проект безбумажных квитанций называется Check. Вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги люди смогут воспользоваться сервисом check.gov.ua.

Система будет работать просто. Потребитель будет предоставлять код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги. Ревизор платежа проверит его по этому коду на сайте check.gov.ua.

Необходимое программное обеспечение уже разослано в Центры предоставления административных услуг и банки. До полноценного запуска осталось несколько дней.

Стоит отметить, что украинцы при желании смогут предоставлять и бумажные квитанции.

“Через несколько дней Центры предоставления административных услуг уже не смогут требовать бумажную квитанцию в случае использования Check. Однако бумажными квитанциями можете пользоваться в дальнейшем. Это ваш выбор!”, – объяснил премьер-министр Алексей Гончарук.

Как уточнил на своей странице в Facebook министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, пока что к сервису подключены два банка – “ПриватБанк” и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время.

Правительство в течение месяца изменит должностные инструкции в точках предоставления госуслуг.

“Чтобы закрепить запуск, мы запустим горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме”, – подчеркнул Дубилет.

Он также призвал частный бизнес пользоваться новым сервисом и “не требовать у своих клиентов бумажные квитанции”.