Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.

Об этом сообщил сегодня на заседании Правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Моделирование аналитиков Национальной академии наук Украины и данные Министерства охраны здоровья свидетельствуют о том, что мы еще не прошли пик заболеваемости, и он может наступить в начале мая. Исходя из этого, Правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая. Поскольку по расчетам Академии наук пик мы ожидаем между 3 и 8 мая“, – подчеркнул Шмыгаль.

Он заверил, что у Правительства есть “очень четкий план” выхода из карантина, который “состоит из 5 этапов”.

“Есть стартовая точка реализации этого плана. Мы ее условно можем назвать “день К” – день окончания карантина. Начало реализации нашего плана мы сможем запустить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. Согласно нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая”, – рассказал премьер.

Он также выразил уверенность, что введение карантинных ограничений было своевременным и уже дает результаты.

“Правительство продолжает действовать на предупреждение. Текущая ситуация демонстрирует, что внедренные государством ограничения были своевременными и эффективными. Сейчас в Украине один из самых низких показателей летальности от коронавируса – 2,7%”, – заявил Шмыгаль.