Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, такая должность будет введена во всех министерствах, областных администрациях, госкомпаниях, агентствах и других центральных органах исполнительной власти. В госорганах направлением цифровой трансформации будет заниматься заместитель председателя.

“Chief Digital Transformation Officer, руководитель цифровой трансформации. На уровне государственных органов – это профильный зам. Отныне такие позиции появятся в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентстве и других центральных органах исполнительной власти. Как пилот – в Херсонской ОГА и Харьковской мэрии уже есть первые CDTO”, – отметил Федоров.

Согласовывать назначение CDTO будут в Министерстве цифровой трансформации.

“Это новый уровень менеджмента реализации государственной политики. Думаю, мы одни из первых в мире, кто начал реализовывать такой подход”, – подчеркнул вице-премьер.

В пресс-службе Министерства цифровой трансформации уточнили, что введение должности CDTO позволит “продвигать цифровизацию во всех сферах экономики – как на общегосударственном, так и на региональном уровнях”.

Также будут созданы отдельные подразделения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации центральных органов исполнительной власти. Они будут отвечать за обновление государственных органов, внедрение новых технологий, инноваций, обеспечивать предоставление гражданам услуг в электронной форме.

“Важно, что создание цифровых подразделений и внедрение должностей CDTO не приведет к дополнительным расходам из бюджета. Согласно сегодняшнему постановлению, все будет осуществляться в пределах установленной предельной численности работников, фонда оплаты труда и расходов на содержание соответствующего органа”, – уточнили в министерстве.