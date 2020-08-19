Кабинет Министров Украины начал подготовку к проведению местных выборов, которые запланированы на 25 октября 2020 года.

Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он, в частности, поручил МОЗ разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса.

“Правительство уже сейчас начинает подготовку, чтобы безопасно провести местные выборы в октябре. У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу МОЗ проработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса. Времени осталось немного, поэтому прошу не откладывать этот вопрос”, – сказал Шмыгаль.

Кроме того, во время заседания Правительство одобрило Порядок финансирования избирательных комиссий во время подготовки и проведения местных выборов. Документ определяет источники финансирования, механизм перечисления средств территориальным избирательным комиссиям, а также механизм возврата ими неиспользованных средств.

“Всего на местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн. 25 октября должен состояться безопасный и прозрачный избирательный процесс для того, чтобы люди получили своих представителей на местах. Это очень важный шаг на пути к завершению реформы децентрализации, ведь эти выборы состоятся уже на новой административно-территориальной основе”, – отметил глава Правительства.

Также Кабмин утвердил проект постановления о Порядке финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на местных выборах.