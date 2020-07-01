Кабинет Министров сегодня на заседании принял решение об отсрочке рынке газа для населения до 1 августа.

Об этом на брифинге после заседания Правительства заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

Она отметила, что 1 июля текущего года заканчивается действие предыдущего положения о ПСО на рынке газа в части поставок газа населения.

“Однако для обеспечения бесперебойности и стабильности функционирования рынка природного газа при отмене ПСО важным было определение поставщика последней надежды, которого, к сожалению, последние два года у нас не было”, – сказала Буславец.

В связи с этим сегодня Правительство продлило действие ПСО до 1 августа. По словам и.о. министра, это необходимая норма для того, чтобы все происходило последовательно.

“Мы ожидаем, что до 7 июля будут предоставлены предложения, и конкурс будет проведен. Это позволит после этого поэтапно обеспечить открытие рынка газа и бесперебойное снабжение этого ресурса населению”, – добавила Буславец.

(На видео с 00:43)