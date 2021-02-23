Кабинет Министров Украины принял решение об индексации пенсий на 11% с 1 марта 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующее решение было принято 22 февраля.

“Согласно постановлению, в 2021 году индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года”, – отмечается в сообщении.

Ожидается, что пенсии вырастут у 8 млн граждан.

Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. А минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.

Также повысится минимальная пенсионная выплата лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), – до уровня 2200 грн.

Стоит отметить, что Кабинет Министров решил отложить начало выплат пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет компенсации по 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Соответствующее решение прописано в постановлении правительства от 22 февраля 2021 года.