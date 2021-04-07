Это произошло на сегодняшнем заседании правительства.

Документ был разработан Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в разработке Концепции принимали участие заинтересованные органы власти, Меджлис крымскотатарского народа, профильные научные и образовательные учреждения, неправительственные организации и эксперты (в том числе те, которые находятся на временно оккупированной территории АР Крым).

Как подчеркнул во время заседания правительства вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, “эта концепция является фундаментом работы на 10 лет”. “Это первый шаг к созданию Стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы”, – заявил он.

Резников уточнил, что сейчас состояние крымскотатарского языка – критическое (о чем сообщают ЮНЕСКО и украинские ученые), а временная оккупация Россией Крыма и Севастополя “обострила эти проблемы, что неоднократно отражено в резолюциях ООН и не только”.

“Крымскотатарский язык – это огромные возможности для Украины, которые мы в полной мере не осознаем. Его следует воспринимать как “украинский тюркский”. Крымскотатарский язык по своей структуре является универсальным и позволяет понимать все тюркские языки… Крымскотатарский дает возможность буквально разговаривать с нашими партнерами на одном языке. Развивать отношения и с Анкарой, и с Баку, и с Нур-Султаном, создавая экономические, культурные проекты, проекты в сфере безопасности. Это совсем другая динамика контактов и другой уровень взаимного доверия”, – подчеркнул Резников.

По его словам, концепция предусматривает:

• обеспечение трансляции языка между различными поколениями крымскотатарского народа (чтобы представители коренного народа имели возможность реализовывать свои языковые права);

• идею развития крымскотатарского языка на основе латинской графики (по словам Резникова, “это стратегическое решение”, которое является актуальным для крымских татар с 1991 года и “позволит объединить крымскотатарские диаспоры в мире вокруг повестки дня, которую предлагает Украина”);

• создание возможности для освоения этого языка всеми желающими (речь идет об учебниках, словарях, онлайн-курсах (министерство обратилось к компании Duolingo с предложением запустить соответствующий курс); запуске проекта по поддержке крымскотатарской “Википедии”, наполнение которой “со временем позволит добавить переводчик с крымскотатарского языка в сервис Google Translate”).

“Хочу подчеркнуть, что развитие крымскотатарского языка – это живая связь с Крымом, которую Россия сейчас пытается всеми способами разорвать”, – заявил Резников.

Таким образом, Концепция направлена: на ревитализацию языка крымскотатарского народа, который сейчас находится под угрозой согласно классификации ЮНЕСКО; на расширение сфер применения крымскотатарского языка; поощрение к его изучению граждан Украины, независимо от этнической принадлежности; популяризацию среди различных возрастных групп, что обеспечит дополнительные предпосылки для восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Резников уточнил, что утверждение Концепции станет основой для эффективной работы над Стратегией развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы и планом действий к ней. Правительство намерено представить качественный документ во время саммита “Крымской платформы” в августе 2021 года.

Мониторинг выполнения Концепции будет осуществляться ежегодно путем отчетности Кабинета Министров.

При Кабмине планируют создать совещательный орган – Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка.

(На видео – с 20:55)