Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил ряд кадровых изменений в руководстве областей Украины.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

В частности, Правительство согласовало увольнение действующего главы Черкасской области Романа Боднара.

В то же время, Кабмин одобрил назначение Андрея Назаренко председателем Кировоградской ОГА и Сергея Сергийчука председателем Черкасской ОГА.

Кроме того, министры решили назначить:

– председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина) Прокопчука Егора.

– первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино (путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина) Шевчук Юлию.

– заместителем Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации) Михайлова Алексея.