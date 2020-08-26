Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
В частности, Правительство согласовало увольнение действующего главы Черкасской области Романа Боднара.
В то же время, Кабмин одобрил назначение Андрея Назаренко председателем Кировоградской ОГА и Сергея Сергийчука председателем Черкасской ОГА.
Кроме того, министры решили назначить:
– председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина) Прокопчука Егора.
– первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино (путем заключения с ней контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина) Шевчук Юлию.
– заместителем Председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации) Михайлова Алексея.
- Кабинет Министров Украины одобрил назначение Владимира Жмака новым главой правления компании “Укрзализныця”.