Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру по заказу, изготовлению и закупке номерных знаков на авто. Затем эти автономера передаются в региональные сервисные центры МВД, которые, в свою очередь, передают их в территориальные сервисные центры. В министерстве отмечают, что такая процедура является экономически невыгодной.
Документом предлагается передать изготовление номерных знаков для транспортных средств, подлежащих госрегистрации, и номерных знаков для разовых поездок субъектам хозяйствования.
Согласно законопроекту, при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД украинцы будут получать свидетельство о регистрации.
Номерной знак каждый клиент выберет по своему усмотрению и закажет в том учреждении, которое имеет право на его изготовление по государственному стандарту.
Владелец авто при его регистрации сможет войти в электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его.
Таким образом, номерной знак в сервисном центре МВД выдаваться не будет.
“Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД”, – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
Теперь законопроект должна поддержать Верховная Рада Украины.
- Украинских водителей будут штрафовать за ЗD-номера на автомобилях, поскольку они не соответствуют установленным требованиям государственных стандартов Украины (ГСТУ). В пункте 4.3 ГСТУ 3650: 2019 “Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия” прописано, что 3D-номерные знаки не соответствуют требованиям.