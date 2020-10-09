В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров Украины поддержал законопроект Министерства внутренних дел об изменении порядка изготовления и выдачи номеров для транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру по заказу, изготовлению и закупке номерных знаков на авто. Затем эти автономера передаются в региональные сервисные центры МВД, которые, в свою очередь, передают их в территориальные сервисные центры. В министерстве отмечают, что такая процедура является экономически невыгодной.

Документом предлагается передать изготовление номерных знаков для транспортных средств, подлежащих госрегистрации, и номерных знаков для разовых поездок субъектам хозяйствования.

Согласно законопроекту, при регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД украинцы будут получать свидетельство о регистрации. Номерной знак каждый клиент выберет по своему усмотрению и закажет в том учреждении, которое имеет право на его изготовление по государственному стандарту.

Владелец авто при его регистрации сможет войти в электронный кабинет водителя, найти свободный номер и забронировать его.

Таким образом, номерной знак в сервисном центре МВД выдаваться не будет.

“Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД”, – отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Теперь законопроект должна поддержать Верховная Рада Украины.