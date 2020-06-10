Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил проект соглашения со Словакией для возобновления полноценной работы аэропорта в Ужгороде.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, подписание этого соглашения позволит аэропорту полноценно принимать и отправлять рейсы.

Он добавил, что Правительство планирует подписать соглашение в июле.

“Подписание наконец позволит аэродрому полноценно принимать и отправлять рейсы. Мы прошли все необходимые внутригосударственные процедуры. Следующий шаг – подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле”, – отметил министр.