Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, подписание этого соглашения позволит аэропорту полноценно принимать и отправлять рейсы.
Он добавил, что Правительство планирует подписать соглашение в июле.
“Подписание наконец позволит аэродрому полноценно принимать и отправлять рейсы. Мы прошли все необходимые внутригосударственные процедуры. Следующий шаг – подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле”, – отметил министр.
- 15 марта 2019 года сообщалось, что аэропорт города Ужгорода (Закарпатская область) после трехлетнего перерыва возобновил работу.