Кабинет Министров сегодня на заседании одобрил Стратегию борьбы с организованной преступностью, которая определяет направления борьбы с такой преступностью и механизмы государственной политики в соответствующей сфере.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что в условиях вооруженной агрессии, тяжкие и особо тяжкие преступления, которые совершают члены организованных групп и преступных организаций, напрямую негативно влияют на экономическое и общественное развитие Украины.

По его словам, количество раскрытых организованных групп и преступных организаций ежегодно растет.

“Если в 2014 году полиция пресекла деятельность 155 таких групп, то уже в 2019-м – 275, а за 8 месяцев этого года – 273. Почти на 40 % увеличилось количество задокументированных этнических преступных групп и в 2,5 раза – группировок с межрегиональными связями. Только за 8 месяцев этого года под стражу отправлено почти 400 участников организованных групп и преступных организаций”, – отметил Клименко.

Ожидается, что Стратегия будет реализована в три этапа:

оценка угроз по методологии SOCTA (это методика сбора и анализа информации о криминальной деятельности и группы, которые представляют угрозу для Украины и стран Евросоюза),

определение стратегических целей и разработка комплексных планов мероприятий;

выполнение комплексных планов мероприятий государственными органами, которые борются с организованной преступностью.

“Эффективная и последовательная реализация Стратегии приведет к снижению уровня организованной преступности в Украине, и, как следствие, создаст необходимые условия для поступления иностранных инвестиций в экономику государства”, – добавил глава Нацполиции.