Кабинет Министров Украины сегодня на заседании утвердил экспериментальный проект по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Реализация проекта будет происходить с 6 июля по 30 ноября 2020 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, его введение обеспечит:

сокращение сроков предоставления административных услуг;

повышение качества предоставления услуг в сфере строительства;

снижение коррупционных рисков;

открытость и доступность информации об участниках и состоянии строительства, жизненный цикл объектов строительства и другое.

“Эти шаги должны создать условия для минимизации коррупции в отрасли и защитить украинцев от нечестных застройщиков”, – добавил он.