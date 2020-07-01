Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Реализация проекта будет происходить с 6 июля по 30 ноября 2020 года.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, его введение обеспечит:
- сокращение сроков предоставления административных услуг;
- повышение качества предоставления услуг в сфере строительства;
- снижение коррупционных рисков;
- открытость и доступность информации об участниках и состоянии строительства, жизненный цикл объектов строительства и другое.
“Эти шаги должны создать условия для минимизации коррупции в отрасли и защитить украинцев от нечестных застройщиков”, – добавил он.
- Ранее Алена Бабак, которую уволили с поста министра развития общин и территорий, выступила с трибуны Верховной Рады, рассказав о коррупции в строительной сфере.