Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Реализация проекта будет происходить с 6 июля по 30 ноября 2020 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, его введение обеспечит:

  • сокращение сроков предоставления административных услуг;
  • повышение качества предоставления услуг в сфере строительства;
  • снижение коррупционных рисков;
  • открытость и доступность информации об участниках и состоянии строительства, жизненный цикл объектов строительства и другое.

“Эти шаги должны создать условия для минимизации коррупции в отрасли и защитить украинцев от нечестных застройщиков”, – добавил он.