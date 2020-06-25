Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

В частности, Порядок дополняется положениями, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда. Теперь кошки, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных.

Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Они будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

“До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура – конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой “конфискации” было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ним неподобающе вел себя до этого). А даже если животное доставалось кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животных речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продажи диких и домашних животных через аукционы больше не будет”, – отметил министр юстиции Денис Малюська.

Он добавил, что проблема была крайне актуальной – продажи на аукционе ожидали 3 лева (Риччи, Витольд, Багира), 6 медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака.

Постановление также предусматривает, что нереализованные в порядке, установленном законом “Об исполнительном производстве”, сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юридическим лицам в соответствии с установленным порядком.