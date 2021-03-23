Про це свідчить постанова уряду № 230 від 22 березня.
Так, через КПВВ із тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму на підконтрольні українському уряду території без самоізоляції пускатимуть громадян України, які хочуть вакцинуватися проти COVID-19.
Для цього необхідно буде пред’явити запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.
Цією ж постановою уряду внесені зміни і щодо перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, ВР Крим та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства.
Визначено, що наявність поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування не потрібна іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України; працівникам представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні.
Інші особи, які підлягають самоізоляції у зв’язку з перетином КПВВ на тимчасово окупованих територіях, зобов’язані встановити та активувати мобільний застосунок “Вдома”. У разі неможливості встановлення застосунку вони підлягають обсервації.
Посадові особи Державної прикордонної служби наділені повноваженнями перевіряти встановлення мобільного застосунку громадянами.
- Кабінет Міністрів змінив правила перетину держкордону для українців, котрі повертаються з інших країн. Відтепер для всіх громадян України є обов’язковою самоізоляція або негативний ПЦР-тест (незалежно від країни попереднього перебування).
- Крім того, Кабінет Міністрів посилив правила в’їзду в Україну для іноземців. Для них обов’язковою буде наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус COVID-19.