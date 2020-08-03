Правительство сняло запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, введенный в связи с эпидемией COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как сообщалось ранее, 11 марта в Украине запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения в Украине. Запрету подлежал экспорт лабораторных костюмов, перчаток, халатов, защитных очков, а также медицинских масок, респираторов и др. 27 мая Кабинет министров продлил запрет до 1 июля 2020 года. Впоследствии запрет был продлен до 1 августа.

В августе правительство приняло решение снять указанный запрет.

“Минэкономики и МОЗ решили, что на сегодня можно перейти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен”, — написал Качка.

Заместитель министра отметил, что “дико радуется” тому, что Украина вводила незначительное количество ограничений (только на средства индивидуальной защиты и гречку) и “наконец отказалась” от этой практики.