Кабмін схвалив вихід України зі ще однієї угоди з СНД

У середу, 21 квітня, Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону “Пpo вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав" та проєкт відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зокрема, законопроєктом пропонується вийти Україні з даної угоди, яка була укладена 12 березня 1993-го року.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан зазначив, що зараз зберігання Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД розташовано на території держави-агресора Російської Федерації.

“Номенклатура препаратів, які включені до резерву, в основному орієнтована на захворювання, які мають місце на території РФ. Враховуючи, що за останні роки у світі з’явилася велика кількість інших інфекційних хвороб тварин, номенклатура препаратів вищезгаданого резерву не може задовольнити сучасні потреби”, – наголосив Мокан.